Aziz Yıldırım'dan santrfor ve teknik direktör açıklaması!
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde yapılacak santrfor transferi ve takımın başına getirilecek teknik direktörle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Yayın Tarihi: 20.05.2026 20:38
"İKİSİNİ DE İBRA EDECEĞİZ"
"Fenerbahçe'ye yeni bir olay ve tartışma konusu yaratmayalım. Ali Koç ve Sadettin Saran yönetimlerini şahsım adına ibra edilmesini tavsiye ediyorum. Her iki dönemi de ibra edeceğiz. Fenerbahçe yoluna birlik ve beraberlik içinde devam edecek."
"12 yıllık bir gidişatı durdurmak için gelmek istiyoruz. Bunu yaparken bir kısım eski arkadaşlar, çoğu yeni olacak. Cuma günü basına tanıtacağız."