Gram altın ne kadar? 21 Mayıs 2026 canlı altın fiyatları | Kapalıçarşı

Geçtiğimiz haftalarda rekor kırarak 7 bin lira sınırına dayanan altın fiyatlarında hareketli günler yaşanıyor. Yatırımcılar ve birikim yapan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren arama motorlarında '21 Mayıs 2026 Perşembe bugün Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar, altın fiyatları düşüyor mu?' sorularına yanıt arıyor. Ons altındaki dalgalanmalar ve iç piyasadaki kar satışlarının etkisiyle altın fiyatlarında sert bir geri çekilme yaşanıyor. İşte 21 Mayıs canlı altın fiyatları ve serbest piyasadaki son durum...

Giriş Tarihi: 21.05.2026 06:40

CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi, yükseliş ne zaman başlayacak? 21 Mayıs sabahı itibarıyla serbest piyasa veri ekranlarına yansıyan rakamlar, altın yatırımı olanları ve Kurban Bayramı öncesi takı alışverişi yapmayı planlayanları yakından ilgilendiriyor. Merkez bankalarının faiz politikaları ve jeopolitik gelişmelerle yön bulan ons altın paritesinin iç piyasaya yansımalarını ve canlı altın kuru fiyat listesini haberimizin devamından inceleyebilirsiniz.

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.645,89 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.646,83 TL

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Geçtiğimiz haftalarda tarihi zirvelerini zorlayan değerli metaller, küresel merkez bankalarının faiz politikalarına dair netleşen beklentiler ve kâr satışlarının gelmesiyle bir miktar geriledi. Uzmanlar, Mayıs ayının ilk günlerine kıyasla gram altının ortalama 153 TL civarında bir değer kaybı yaşadığını ancak yılbaşı başlangıç fiyatlarına oranla yatırımcısına hala %9'un üzerinde kazanç sağlamaya devam ettiğini belirtiyor.

21 MAYIS PERŞEMBE CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,60 (Alış) - 45,62 (Satış)

◼EURO: 53,14 (Alış) - 53,20 (Satış)

◼STERLİN: 61,35 (Alış) - 61,41 (Satış)

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (21 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.645,89 TL 6.646,83 TL Çeyrek Altın 10.788,00 TL 10.877,00 TL Yarım Altın 21.577,00 TL 21.747,00 TL Tam Altın 41.947,87 TL 42.773,61 TL Ata Altın 43.258,74 TL 44.348,10 TL 22 Ayar Bilezik 6.001,97 TL 6.073,60 TL Gümüş 110,59 TL 110,69 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 21 Mayıs Perşembe günü saat 06.55 itibarıyla alınmıştır.

