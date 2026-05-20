Beşiktaş'ta savunmaya Alman panzeri! Samsunspor ve Como da oyuncunun peşinde

Savunma hattına bir stoper eklemesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın Hertha Berlin forması giyen 22 yaşınadki Linus Gechter'i transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü.

Bild'in haberine göre Hertha Berlin'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç futbolcu ile siyah-beyazlı ekibin yanı sıra Samsunspor ve Como'nun ilgilendiğini belirtildi.

Berlin ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki Gechter'in Transfermarkt verilerine göre 3 milyon 500 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.

1.91 boyundaki Gechter asıl mevkisi olan stoper ile beraber sağ bek ve ön libero olarak da görev yapabiliyor.

Bu sezon Berlin ekibi ile Bundesliga 2'de 30 maça çıkan 22 yaşındaki savunmacı, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

İŞTE O HABER