Beşiktaş, Ernest Muçi'nin Trabzonspor'a transferini KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesi üzerinden yapılan KAP açıklamasında "Profesyonel Futbolcu Ernest Muçi'nin kesin transferi konusunda, kiralama sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyon hakkı Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. tarafından kullanılmıştır. Buna göre; Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş., kulübümüze 8.500.000 Avro + KDV tutarında ödeme yapacaktır. Ernest Muçi'ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

TRABZONSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Trabzonspor'da yapmış olduğu KAP açıklamasında "Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi'nin kesin transferi konusunda, kiralama sözleşmesinde yer alan kulübümüze ait opsiyon hakkı kullanılmıştır." ifadelerine yer verdi.