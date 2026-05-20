Beşiktaş'ta futbol direktörlüğüne Önder Özen getirildi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından yeniden yapılanma süreci devam ediyor. Siyah beyazlı kulüp, Önder Özen'in futbol direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan duyuruda, "Futbol A Takımımızda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Önder Özen, Futbol Direktörlüğü görevine getirilmiştir. Önder Özen'e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.
Resmi Açıklama | Önder Özen— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 20, 2026
