Beşiktaş'ta Necip Uysal sürprizi! İşte yeni görevi

Beşiktaş'ta ocak ayında kadro dışı bırakılan ve futbol kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Necip Uysal'la ilgili sürpriz iddia ortaya atıldı. 35 yaşındaki ismin, siyah beyazlılarda farklı bir pozisyonda görev alacağı belirtildi. İşte ayrıntılar...

Futbol kariyerine nokta koyan Necip Uysal'la ilgili sürpriz iddia ortaya atıldı. 18 teknik direktör ve 6 başkanla çalışan 35 yaşındaki isim için iki senaryo bulunuyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Necip, Eduard Graf'tan bağımsız olarak doğrudan futbol şube sorumlusu gibi hareket edecek ve idari kısımda Nevzat Demir Tesisleri ile yönetim arasındaki bağı kuracak.

İkinci senaryoda ise deneyimli isim, takımın başına getirilmesi düşünülen Toppmöller'in yardımcı antrenörlerinden biri olarak kulübedeki yerini alacak.