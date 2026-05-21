Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan savunmaya genç takviye planı!
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, seçilmesi halinde savunmaya takviye için Hoffenheim forması giyen Kosovalı stoper Albian Hajdari'yi transfer etmek istediği öne sürüldü. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 21.05.2026 06:40
Fenerbahçe'de bir yandan 7 Haziran'da gerçekleşecek seçim için çalışmalarını sürdüren başkan adayı Aziz Yıldırım bir yandan da transfer için girişimlerine devam ediyor.
SOL STOPER TRANSFERİ
Takvim'in haberine göre Yıldırım ve ekibinin seçilmeleri halinde bir sol stoper transferi yapacağı ve bu bölge için de rotayı Almanya'ya çevirdiği öğrenildi.
Yıldırım ve kurmaylarının Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da forma giyen Albian Hajdari'yi transfer listesine eklediği ve oyuncunun durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.