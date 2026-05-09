Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleşecek kongre öncesi iki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi seçimin dışında transferde de karşı karşıya geldi.
Takvim'in haberine göre; iki adayın da Milan'ın Portekizli yıldızı Rafa Leao'yu seçim vaadi olarak belirlediği ve 26 yaşındaki kanat oyuncusunu transfer etmek için hem Milan, hem de Leao'nun menajeriyle görüşmelere başladı.
29 MAÇTA 10 GOL KAYDETTI
Milan'ın sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Leao için 55-60 milyon euro bandında bir rakamı kabul edeceği belirtiliyor.
Bu sezon Milan'da inişli çıkışlı bir performans sergileyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu çıktığı 29 maçta 10 gol atarken 3 de asiste imza attı.
Milan ile yaşadığı sorunlarla dikkat çeken Leao'nun İtalyan ekibiyle olan kontratı 2028 yılında sona erecek.