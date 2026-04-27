Galatasaray'dan sağ beke kalıcı transfer hamlesi: Beklenen bonservis belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında alınan 3-0'lık Fenerbahçe galibiyetinin ardından şampiyonlukta büyük avantaj sağlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
Gelecek sezon için orta saha ve savunmanın merkezine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların hedeflerinden bir tanesi de sağ bek takviyesi.
SINGO YERİNE KALICI ÇÖZÜM
Bu doğrultuda, sezonun en pahalı transferlerinden bir tanesi olan Wilfried Singo'nun bölgesine kalıcı bir takviye yapmayı amaçlayan Galatasaray'da yönetim harekete geçti.
HEDEF: POTANSİYELLİ VE GENÇ BİR İSİM
Bu sezon 27 maçta 1451 dakika süre alabilen Fildişi Sahilli oyuncu yerine potansiyelli ve genç bir isme yatırım yapılması bekleniyor.
O İSİM ZANOTTI
Sacha Tavolieri'nin haberine göre Galatasaray, Mattia Zanotti ile ilgileniyor.
LUGANO FORMASI GİYİYOR
Lugano forması giyen 23 yaşındaki sağ bek, son iki yıldır İsviçre'deki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda.
CLUB BRUGGE VE PORTO TALİP
Oyuncuya Galatasaray'ın yanı sıra, Club Brugge ve Porto'nun da talip olduğu öğrenildi.
BEKLENEN BONSERVİS BELLİ OLDU
Lugano'nun, bu transfer operasyonu için 5-6 milyon euro bedelinde bir teklif beklediği de haberde yer alan bilgiler arasında.
PERFORMANSI
Bu sezon Lugano formasıyla 30 maçta görev alan Zanotti, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen talyan futbolcunun Lugano ile sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.