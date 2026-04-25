Tedesco derbi öncesi böyle konuştu: Olmak ya da olmamak mücadelesi!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Galatasaray deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco, pazar günü oynanacak kritik karşılaşma öncesi öğrencilerine motivasyon konuşması yaptı. İşte o sözler...
Fenerbahçe'de tüm gözler Galatasaray derbisinde... Teknik direktör Tedesco, kendi kariyeri için de hayati öneme sahip olan bu dev mücadele öncesinde oyuncularının beynini yıkıyor.
RAMS Park'taki zorlu karşılaşma öncesinde rakibin artılarını eksilerini bir bir anlatan İtalyan teknik adam, kendi planlarını da ezberletiyor.
Fotomaç'ın haberine göre, sezon sonunda şampiyon olmak için Galatasaray'ı deplasmanda mağlup etmeleri gerektiğinin altını çizen Tedesco, "Bunu başaracak bir takımız" dedi.
40 yaşındaki teknik adam, dünkü idmanda öğrencilerine şöyle sesledi:
"ZOR OLACAK AMA BAŞARACAĞIZ"
"İpleri kendi elimizle rakibimize verdik. Bunun farkındayım. Ancak durumu kendi lehimize çevirebiliriz. Bizim için olmak ya da olmamak mücadelesi. Sezonun finali adeta. Zor olacak ama başaracağız. Bu sezon hiçbir derbiyi ligde kaybetmedik. Rakibimize kendi evimizde yenilmedik. Üstelik Süper Kupa finalinde yenip, kupayı ellerinden aldık. Onları bu kez deplasmanda da yenebiliriz. Son düdüğe kadar mücadeleye devam edeceğiz."