O santrfor için en güçlü aday Fenerbahçe! Transferi böyle duyurdular
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de öncelik santrfor bölgesine yapılacak takviye. En az 2 santrfor eklemesi yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin, yıldız bir oyuncu için en güçlü aday olduğu vurgulandı. İşte detaylar...
Yeni sezonda kadrosuna takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de öncelik hedef; santrfor bölgesi...
Fotomaç'ta yer alan habere göre, birçok isimle temas halinde olan sarı-lacivertlilerde öne çıkan golcüler ise; Salzburg'dan Karim Konate ve Juventus'ta forma giyen Lois Openda...
Afrika basınından 225foot'un haberine göre; Fenerbahçe, 22 yaşındaki Karim Konate için Salzburg'la ilk teması kurdu.
Ancak haberlerde; Karim Konate'nin önceliğinin Avrupa'nın 5 büyük ligi olduğu, istediği teklifi alamaması halinde Fenerbahçe'ye sıcak bakacağı vurgulandı.
Konate için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler için İtalya'dan da bir iddia ortaya atıldı.
EN GÜÇLÜ ADAY FENERBAHÇE
Tuttomercato'nun haberine göre; Juventus, Lois Openda'yla yollarını ayırmak istiyor ve en ciddi aday Fenerbahçe...
Çizme medyasında konuyla ilgili, "Openda büyük olasılıkla ayrılacak. Bonservisiyle satışı zor görülüyor. Ancak Fenerbahçe son haftalarda oyuncuyla ilgi gösterdi ve en güçlü aday konumunda. Transfer için önümüzdeki günlerde Türk kulübünün resmi adımları atması bekleniyor" denildi.