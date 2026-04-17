Derbi öncesi Kadıköy'de kritik eşik! İşte Tedesco'nun Çaykur Rizespor 11'i Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki kritik maçta evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, RAMS Park'taki Galatasaray derbisi öncesi ligdeki son maçına çıkıyor. İşte teknik direktör Domenico Tedesco'nun Çaykur Rizespor karşısındaki muhtemel 11'i.







ABONE OL

Geçtiğimiz hafta Zecorner Kayserispor'u farklı mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın Kocaelispor'la berabere kalmasının ardından zirveyle puan farkını 2'ye düşürdü. Sarı-lacivertliler, ligin 30'uncu haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Hedef; zorlu maçtan üç puanla ayrılarak hem Galatasaray'ın üzerindeki psikolojik baskıyı artırmak hem de maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak. Teknik heyet ve futbolcular, Samandıra'da galibiyet yemini etti. Futbolcular, Çaykur Rizespor'u yenmeleri halinde şampiyon olacaklarına inanıyor.

PLANA SADIK KALACAĞIZ Tedesco oyuncularına son antrenmanda şöyle seslendi: "Sakin kalmalıyız. Her şey bizim elimizde. 5'te 5, bizi şampiyon yapacak. Ancak önce Rize maçını kazanmalıyız. Rehavet ya da panik bir futbol istemiyorum. Plana sadık kalacağız ve sahadan galibiyetle ayrılacağız."