Trendyol Süper Lig'in 28. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. Her iki takım da kritik maçtan 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. Öte yandan Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesi öncesi muhtemel 11'ler de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş haberleri (FB BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın kritik randevusu bu akşam Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, ligin kaderine doğrudan etki edecek maçta kozlarını paylaşacak. Bir tarafta Trabzonspor'a deplasmanda Galatasaray'ın yenilmesiyle puan farkını azaltma şansı yakalayan Fenerbahçe, diğer yanda ilk 3 sıra için hedefi olan Beşiktaş var. Trabzonspor'un gözü de bu maçta olacak. İki takım 3 puan amaçlıyor. Dev mücadele 20.00'de başlayacak ve Yasin Kol düdük çalacak.

İÇ SAHADA YENİLGİ YOK

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, ligde 27 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik, 1 yenilgi aldı ve 60 puan topladı. Sarı Kanarya, bu sezon evinde ligde hiç maç kaybetmedi, 9 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Beşiktaş ise 27 haftada 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgiyle hanesine 52 puan yazdırdı. Kara Kartal, bu sezon deplasman maçlarında 13 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Beşiktaş bu sezon ligde deplasmanda çıktığı Galatasaray ve Trabzonspor derbilerinde berabere kaldı.

6 FUTBOLCU SINIRDA

Derbi öncesinde Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Semedo, Musaba, Brown, Mert Müldür ve Guendouzi, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular bu akşam Beşiktaş karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

REKABETTE F.BAHÇE ÜSTÜN

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bugün oynanacak maçla 364. kez rakip olacak. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 136, Beşiktaş 130 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki ezeli rakip, Süper Lig'de de 140. kez oynayacak. Ligdeki 139 derbide sarı-lacivertliler 50, siyah-beyazlılar 44 galibiyet elde etti. 45 mücadele berabere bitti.

DERBİ GOLCÜSÜ

Marco Asensio bu sezon derbilerde attığı gollerle adından söz ettirdi. Asensio lig ve kupada Beşiktaş'a 2 gol atarken, Süper Kupa'da da finalde Galatasaray karşısında ikinci golün asistini yaptı. İspanyol yıldız ligde 3-2 kazanılan Trabzonspor deplasmanında 1 gol, 1 asistlik performans geldi

ESKİ TAKIMINA RAKİP

Anderson Talisca, eski takımı Beşiktaş'a karşı bugün üçüncü kez rakip olacak. Daha önce Beşiktaş'a karşı oynadığı iki maçta gol atamayan Brezilyalı futbolcu, bu akşam Kadıköy'de ağları havalandırmayı çabalıyor. Talisca, bu sezon derbilerde sadece Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşadı.

NENE ÇOK FORMDA

Son dönemde Fenerbahçe'nin en formda isimlerinden olan Dorgeles Nene'nin skor katkısı dikkat çekiyor. Ligdeki son Gaziantep maçında hat-trick yapan Malili yıldız, sarı- lacivertlilerin Süper Lig'de attığı son altı golün dördünü kaydetti. Nene, bu sezonki sekiz golünün yedisini iç sahada buldu ve sarı-lacivertli formayla en yüksek sayıya ulaşan isim konumunda.

TEK EKSİK ALVAREZ

Sarı Kanarya'da milli maç arası döneminde sakat oyuncuların tedavisinde sona gelindi. Nelson Semedo ile Skriniar da takımla çalışmalara başladı. İki oyuncunun da derbide kadroda olması bekleniyor. Levent Mercan da dün itibarıyla takıma katıldı. Kadroda tek eksik olarak operasyon sonrası tedavisi süren Edson Alvarez bulunuyor.

TEDESCO'NUN DERBİ BAŞARISI

Teknik Direktör Domenico Tedesco, bu sezon ligde hiç derbi kaybetmedi. Ligin ilk yarısında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yenen İtalyan teknik adam, Galatasaray'la 1-1 berabere kalmıştı. Trabzonspor'u her iki maçta 1-0 ve 3-2'lik skorlarla kazanan Tedesco, bir ilke imza atmak istiyor. Domenico Tedesco, Beşiktaş'a karşı Luis Aragones'ten (2008-2009 sezonu) bu yana Fenerbahçe'nin başında duble yapan ilk yabancı çalıştırıcı olmak istiyor.

BÜYÜK MAÇLARDA 10 PUAN

Domenico Tedesco'nun yönettiği Fenerbahçe, bu sezon ligde ezeli rakipleriyle oynadığı maçlarda 10 puan topladı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş deplasmanında 3-2 kazanırken, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Kanarya, Trabzonspor ile oynadığı 2 maçta 6 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler, Süper Kupa finalinde de Galatasaray'a karşı 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

GÖZLER SKRINIAR'DA

Sarı-lacivertlilerde takımın kaptanlarından Milan Skriniar, 5 hafta sonra formasına geri dönmeye hazırlanıyor. En son Trabzonspor deplasmanında forma giyen Slovak stoper, yaşadığı şanssız sakatlık sonrası takımdan ayrı kalmıştı. Milli arada toparlanan ve tedavi süreci olumlu ilerleyen Skriniar'ın bu akşamki Beşiktaş derbisinde ilk 11'de olması bekleniyor.

YALÇIN'IN 3 GALİBİYETİ VAR



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye karşı 3 derbi zaferi yaşarken, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Deneyimli çalıştırıcının sarı-lacivertli takıma rakip olduğu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 11 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. 53 yaşındaki teknik adam son olarak Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yenmeyi başarmıştı.

4 FUTBOLCU SINIRDA



Derbi öncesi Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan Salih, Emirhan, Ndidi ve Murillo, dev karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve 29'uncu haftada Tüpraş Stadı'nda oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecekler.

KADIKÖY'DE ÜSTÜNLÜK

Siyah-beyazlı takım son yıllarda Chobani Stadı'nda ezeli rakibine büyük üstünlük kurdu. Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynadığı son 5 lig derbisinde 3 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: EDERSON, MERT, SKRINIAR, OOSTERWOLDE, BROWN, KANTE, GUENDOUZI, ASENSIO, NENE, KEREM, TALISCA

BEŞİKTAŞ: ERSİN, MURILLO, AGBADOU, DJALO, RIDVAN, NDIDI, ASLLANI, ORKUN, OLAITAN, CERNY, OH