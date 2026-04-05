Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş derbisine çevrilirken, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun öğrencilerine verdiği kritik talimatlar ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedeflerken, İtalyan çalıştırıcının belirlediği 3 temel emir dikkat çekti. Takvim'in haberine göre Tedesco, takımından her şeyden önce oyun disiplinine bağlı kalmalarını istedi. Maçın hiçbir anında kopukluk istemeyen deneyimli teknik adam, bu detayın derbinin kaderini belirleyeceğine inanıyor... 2'inci olarak ise Fenerbahçe'nin sahaya yüksek tempo ve sert oyun anlayışıyla çıkacağı öğrenildi. Tedesco'nun, santra düdüğüyle birlikte rakip üzerinde baskı kurmayı hedeflediği ve özellikle ilk dakikalarda oyunun kontrolünü ele almak istediği belirtildi. 3'üncü ve en kritik emir ise ön alan presi oldu. Sarı-Lacivertliler'in kaybedilen topları hızlıca geri kazanması ve oyunu rakip yarı sahaya yıkması gerektiğini vurgulayan Domenico Tedesco'nun, bu stratejiyle Beşiktaş savunmasını da derbide hataya zorlamayı planladığı ifade edildi.



HÜCUM TİMİ HAZIR

Fenerbahçe'nin 3'lü hücum kurgusuyla Beşiktaş karşısına çıkacağı gelen bilgiler arasında. Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler kanatlardan Kartal'ın kalesini Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio ile yoklayacak. Gol bölgesinde ise Sambacı yıldız Anderson Talisca olacak. Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun bu 3 futbolcuya derbide çok güvendiği bilinen detaylar arasında. Öte yandan Kanarya'nın merkezde ise N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve İsmail Yüksek ile rakibine yoğun baskı yapacağı belirtildi. Kadıköy'de oynanacak dev derbide Fenerbahçe'nin, tempolu oyun ve kanat organizasyonlarıyla sonuca gitmeyi hedeflediği öğrenildi