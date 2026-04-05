Cerny ile Tedesco arasında maç sonu samimi görüntüler!

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Bu mücadeleden Fenerbahçe 1-0’lık skorla galip ayrıldı. Maç sonu Fenerbahçe teknik direktörü ile Beşiktaş’ın yıldızı Vaclav Cerny arasındaki görüntüler dikkat çekti. İkili bir süre karşılama hakkında konuştuktan sonra samimi bir şekilde sarıldı.