Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında 3-0 mağlup oldu.
67 puanda kalan ve 2. sırada yer alan sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılar ile arasındaki puan farkı 7'ye çıktı ve şampiyonluk ihtimali mucizelere kaldı.
Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık ağır yenilgi sonrasında önce teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'le yollar ayrıldı ardından da Başkan Sadettin Saran, dün seçim kararı aldığını açıkladı.
Saran'ın seçim kararını açıklamasından sonra; Fenerbahçe'de başkanlığa aday olduğunu duyuran ilk isim; Barış Göktürk oldu.
Göktürk, "Fenerbahçe'yi bu karanlık günlerden kurtarmak için güçlü bir yönetimle, maddi, manevi ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyecek bir ekiple başkanlığa adaylığımı açıklıyorum" dedi.
AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR
Göktürk'ün bu açıklamasının ardından gözler Hakan Safi ile Mehmet Ali Aydınlar'a çevrildi.
Ali Koç döneminde yöneticilik yapan Safi, daha önce yaptığı açıklamada; 'Yönetim seçim kararı alması halinde başkanlığa aday olurum' ifadesini kullanmıştı.
Mehmet Ali Aydınlar da yakın çevresine seçimde aday olacağına dair açıklamalar yaptı.
Fotomaç'ın haberine göre, hem Mehmet Ali Aydınlar'ın hem de Hakan Safi'nin bu hafta içinde başkanlığa adaylıklarını resmi olarak duyurmaları bekleniyor. Fenerbahçe, 3 adaylı seçime girecek.
SARAN ADAY OLMAYACAK
Eylül ayında yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Ali Koç'u geçerek Fenerbahçe'nin başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, 6-7 Haziran'da yapılacak olan seçimde aday olmayacak.