Fenerbahçe'de İngiliz yıldız yeniden gündemde! Transferi böyle duyurdular
Trendyol Süper Lig'de son 2 haftada aldığı 2 beraberlikle şampiyonluk yarışında avantaj kaybeden Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler daha önce de gündeme gelen İngiliz yıldız için yeniden devrede. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2 berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler, bu mücadeleyle birlikte zirvenin 4 puan gerisinde kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
Fenerbahçe'nin golleri 63. dakikada Sidiki Cherif ve 69. dakikada Veysel Sarı'dan (KK) gelirken, Hesap.com Antalyaspor'un gollerini ise 43. dakikada Levent Mercan (KK) ve 49. dakikada Sander van de Streek kaydetti.
Öte yandan Fenerbahçe, yaz dönemi için kolları sıvadı. Fotomaç'ın haberine göre, hedefteki isimlerden birisi de Jadon Sancho.
25 yaşındaki İngiliz sol kanadı ManU, Aston Villa'ya kiralamıştı.
Sancho'nun iki kulüple de sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
İngiliz basını sarı lacivertlilerin 1.80 boyundaki futbolcu ile masaya oturduğunu haberleştirdi.
Taraflar arasındaki görüşmenin çok olumlu geçtiği belirtildi.
Yapılan yorumlarda Sancho'nun Fenerbahçe'ye gitmesinin sürpriz olmadığı özellikle vurgulanıyor.
KADIKÖY'DE FENERBAHÇE'YE GOL ATTI
Jadon Sancho, bu sezon UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 7. haftasında Fenerbahçe'nin, Aston Villa'yı ağırladığı mücadelenin 25. dakikasında maçın tek golünü atmış ve takımına galibiyeti getirmişti.