Fenerbahçe'den Sidiki Cherif kararı! 3 başkan adayı da aynı şekilde düşünüyor
Devre arasında Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Angers takımından Sidiki Cherif'i zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertlilerde beklentileri karşılayamayan 19 yaşındaki oyuncu hakkında 3 başkan adayı da kararını verdi.
Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti.
Kanarya bu kritik maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'ın kazansa şampiyonluğunu ilan edeceği maçta Samsunspor'a 4-1'lik skorla mağlup olması sonrası Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı devam etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken takımdan dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor.
Kanarya'da geleceği merak konusu olan isimlerden birisi de Sidiki Cherif.
Son olarak Fransız forvetin sarı-lacivertlilerdeki geleceği şekillenmeye başladı.
KİRALIK OLARAK GÖNDERİLECEK!
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin devre arasında satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, yeni sezonda takımda olmayacak.
Üç başkan adayının da genç golcüyü yeni sezonda kiralık olarak göndereceği belirtildi.
4 milyon euroya kiralanan oyuncu için 18 milyon euro da bonservis ödenecek.