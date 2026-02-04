Okan Buruk'tan flaş yanıt: Çok transfer yaptınız diye...

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, RAMS Park'ta İstanbulspor'u 3-1 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı transferle alakalı olarak "Kimse çok transfer yaptınız diye size kupa vermiyor" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında RAMS Park'ta İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk karşılaşma sonrası transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

Sarı kırmızılı taraftarların transferle ilgili haber bekledikleri hatırlatılan tecrübeli teknik adam şu yanıtı verdi:

"Çok fazla transfer yapınca, kimse size kupa vermiyor. Transferle ilgili; üç oyuncu aldık. Yarın da son gelen oyuncumuz imzayı attıktan sonra şu andaki düşüncemiz bu şekilde. Ben artık takımıma odaklanmak zorundayım."