Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe ile Erzurumspor bu akşam kozlarını paylaşacak. Kadıköy'de Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Ömer Turtay düdük çalacak. Sahasındaki ilk galibiyeti hedefleyen sarı-lacivertlilerin 1. Lig temsilcisi Erzurumspor'la yapacağı karşılaşma ATV'den ekranlara gelecek. İlk 2 maç sonunda iki takımın da 3'er puanı bulunuyor. Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen kaptan Milan Skriniar, bu akşamki Erzurumspor maçında yer alamayacak. Brown ve Levent Mercan da sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Erzurumspor'da da orta sahada Furkan Özhan'ın sakatlığı bulunuyor. Fenerbahçe bu kritik karşılaşmada galip gelerek çeyrek final yolunda avantaj sağlamak istiyor. İki takım son olarak 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de karşı karşıya gelmişti.



GÖZLER CHERIF'TE



Ara transferde Angers'ten gelen 19 yaşındaki Sidiki Cherif'in Erzurumspor maçında görev alabileceği belirtildi. Fransız golcünün hazır hale geldiği ve takımla antrenmanlara çıktığı kaydedildi. Cherif'in bu akşam ilk 11'de başlayabileceği aktarıldı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Fenerbahçe: MERT, NENE, YİĞİT EFE, ÇAĞLAR, MERT MÜLDÜR, İSMAİL, FRED, OĞUZ, KEREM, TALISCA, CHERIF

Erzurumspor: ERKAN, ALİ, ÖMER, GERXHALIU, CENGİZHAN, BAIYE, ADEM, MURAT CEM, MERT, SYLLA, EREN