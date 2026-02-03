Serhou Guirassy kimdir? Guirassy kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri
Güçlü fiziği, atletizmi ve etkili performansıyla öne çıkan Serhou Guirassy, ara transfer döneminde Türk kulüpleriyle adı sıkça anılan isimler arasında yer alıyor. Tecrübeli isim hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen futbolseverler, "Serhou Guirassy kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri, kariyer geçmişi ve istatistikleri büyük merak konusu. İşte Serhou Guirassy'nin futbol yolculuğu ve öne çıkan performans verileri...
SERHOU GUIRASSY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Serhou Guirassy, 12 Mart 1996 tarihinde Fransa'nın Arsles bölgesinde dünyaya geldi. Aslen Gineli olan 29 yaşındaki Guirassy 1,87 metre boyu ile dikkat çekiyor. Fiziksel özelliği ile hücum yollarında etkili bir isim olan Serhou Guirassy santrafor mevkisinde oynuyor.
SERHOU GUIRASSY HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine 2013 senesinde Laval'da başlayan Serhou Guirassy'nin oynadığı takımlar şunlar:
2013-2015 Laval 2015-2016 Lille 2016 Auxerre (Kiralık) 2016-2019 Köln 2016-2017 Köln II 2019 Amiens (Kiralık) 2019-2020 Amiens 2020-2023 Rennes 2022-2023 VfB Stuttgart (Kiralık) 2023-2024 VfB Stuttgart 2024- Borussia Dortmund
SERHOU GUIRASSY İSTATİSTİKLERİ
Fransa ve Almanya'da önemli takımlarda kritik başarılara imza atan Serhou Guirassy'nin istatistikleri şu şekilde:
-390 maç -177 gol -30 asist
Gine Milli Takımı'nda 26 maçta süre bulan Serhou Guirassy, bu karşılaşmalarda 10 defa fileleri havalandırırken, asist katkısında bulunamadı.
SERHOU GUIRASSY PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Serhou Guirassy piyasa değeri 40 milyon euro.