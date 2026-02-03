Michael Amir Murillo kimdir? Murillo kaç yaşında ve nereli? Piyasa değeri

Ara transfer döneminde sona yaklaşılırken, Michael Amir Murillo'nun adı Türk kulüpleriyle yeniden gündeme gelmiş durumda. Tecrübeli savunma oyuncusuyla ilgili kulislerde hareketlilik yaşanırken, futbolseverler de Murillo'nun kariyer geçmişini ve kişisel bilgilerini araştırıyor. "Michael Amir Murillo kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları öne çıkarken, futbolcunun güncel piyasa değeri de merak konusu oluyor. İşte Michael Amir Murillo'nun kariyeri, istatistikleri ve öne çıkan detayları...