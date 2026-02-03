Michael Amir Murillo kimdir? Murillo kaç yaşında ve nereli? Piyasa değeri
Ara transfer döneminde sona yaklaşılırken, Michael Amir Murillo'nun adı Türk kulüpleriyle yeniden gündeme gelmiş durumda. Tecrübeli savunma oyuncusuyla ilgili kulislerde hareketlilik yaşanırken, futbolseverler de Murillo'nun kariyer geçmişini ve kişisel bilgilerini araştırıyor. "Michael Amir Murillo kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları öne çıkarken, futbolcunun güncel piyasa değeri de merak konusu oluyor. İşte Michael Amir Murillo'nun kariyeri, istatistikleri ve öne çıkan detayları...
MICHAEL AMIR MURILLO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Michael Amir Murillo, 11 Şubat 1996 tarihinde Panama'nın Colon bölgesinde dünyaya geldi. Atletik yapısı ile ön plana çıkan 29 yaşındaki Murillo, 1,84 metre boyuna sahip. Genellikle sağ bek mevkisinde oynayan Murillo, aynı zamanda stoper ve orta saha sağ bölgelerinde de forma giyiyor.
MICHAEL AMIR MURILLO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine 2014'te San Francisco'da başlayan Michael Amir Murillo'nun oynadığı takımlar şunlar:
2014-2017 San Francisco 2017 New York Red Bulls (Kiralık) 2017 New York Red Bulls II (Kiralık) 2018-2019 New York Red Bulls 2020-2023 Anderlecht 2023 - Marsilya
MICHAEL AMIR MURILLO İSTATİSTİKLERİ
Amerika, Belçika ve Fransa gibi ülkelerde toplam 342 maça çıkan Michael Amir Murillo, bu karşılaşmalarda 27 gol atarken, 34 asist yaptı. Panama Milli Takımı'nda ise 90 maçta süre bulan Murillo, bu karşılaşmalarda 9 defa rakip fileleri havalandırırken, 13 kez gol pası verdi.
MICHAEL AMIR MURILLO PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Michael Amir Murillo piyasa değeri 10 milyon euro.