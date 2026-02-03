Fabian Ruiz kimdir? Ruiz kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri ve kariyeri
Ara transfer döneminin en çok konuşulan yıldızlarından biri olan Fabian Ruiz, dünya futbolundaki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kulüp ve milli takım kariyerinde kazandığı kupalarla adını zirveye yazdıran tecrübeli futbolcu; üstün tekniği, güçlü fiziği ve sahadaki enerjisiyle fark yaratıyor. İsminin Türk ekipleriyle anılmasının ardından futbolseverler, "Fabian Ruiz kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Fabian Ruiz'in kariyerine, piyasa değerine ve istatistiklerine dair öne çıkan detaylar...
FABIAN RUIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Fabian Ruiz, 3 Nisan 1996 tarihinde İspanya'nın Los Palacios y Villafranca bölgesinde dünyaya geldi. Kariyerine Fransa'da PSG'de devam eden ve 1,89 metre boyu ile rakip takım oyuncularına zor anlar yaşayan 29 yaşındaki Ruiz, merkez orta saha mevkisinde oynuyor. Genellikle sol ayağını kullanan Ruiz, ön libero ve on numara bölgelerinde de oynuyor.
FABIAN RUIZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine ülkesinde başlayan Fabian Ruiz, 2014'te Real Betis ile başladığı yolculuğuna şöyle devam etti:
2014-2016 Real Betis B 2014-2018 Real Betis 2017 - Elche (Kiralık) 2018-2022 Napoli 2022 - Paris Saint-Germain
FABIAN RUIZ İSTATİSTİKLERİ
İspanya'da, İtalya'da ve Fransa'da önemli karşılaşmalarda kritik başarılara imza atan Fabian Ruiz, oynadığı takımlarda 400'ü aşkın maça çıkarken istatistikleri ise şu şekilde:
-423 maç -45 gol -48 asist
İspanya Milli Takım'da ise 41 maçta sahaya çıkan Fabian Ruiz, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 12 defa gol pası verdi.
FABIAN RUIZ KAZANDIĞI KUPALAR
İspanya Milli Takımı ve PSG ile büyük başarılara imza atan Fabian Ruiz'in kazandığı kupalar şöyle:
1 Avrupa Şampiyonası (İspanya Milli Takımı) 1 UEFA Şampiyonlar Ligi (PSG) 1 UEFA Süper Kupası (PSG) 3 Fransa Ligue 1 (PSG) 1 FIFA Kıtalararası Kupası (PSG) 1 UEFA Uluslar Ligi (İspanya Milli Takımı) 2 Fransa Kupası (PSG) 1 İtalya Kupası (Napoli) 1 U21 Avrupa Şampiyonası (İspanya U21 Milli Takımı) 3 Fransa Süper Kupası (PSG) 1 İspanya La Liga 2 (Real Betis)
FABIAN RUIZ PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Fabian Ruiz piyasa değeri 40 milyon euro. Ruiz, en yüksek piyasa değerine ise 2019 senesinde 60 milyon euro ile Napoli'de ulaştı.