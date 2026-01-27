Domenico Tedesco yönetiminde ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gündem santrfor transferi.
Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! Herkes En-Nesyri'yi beklerken...
Ara transfer döneminde santrforu Youssef En-Nesyri'yi takımdan göndermeye sıcak bakan Fenerbahçe'de bu pozisyon için sürpriz bir gelişme yaşandı. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Faslı oyuncunun takımdan ayrılmasını bekleyen Fenerbahçe'de, Jhon Duran'ın ayrılabileceği ifade edildi. İşte detaylar...
İtalyan teknik direktör, Göztepe maçı sonrası yaptığı basın toplantısında, "Herkesin En-Nesyri'yi arıyor olmasına şaşırıyorum. Bir forvete ihtiyacımız var. Bu doğru. Sürpriz değil, sır değil. Burada olduğumdan beri bir forvet bakıyoruz. En-Nesyri burada olduğu sürece bizim futbolcumuz. Forvet baktığımız da doğru." ifadelerini kullanmıştı.
Juventus ile transfer görüşmeleri suya düşen Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini korurken, sarı-lacivertlilerin bir diğer santrforunun takımdan ayrılabileceği öğrenildi.