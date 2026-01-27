Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti.
N'Golo Kante Fenerbahçe'ye çok yakın! Fransız basını gelişmeyi duyurdu
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Fransız yıldız N'Golo Kante ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Fransız basını, 34 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertlilere çok yakın olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 27.01.2026 - 21:55 Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 - 23:38
Kanarya bu kritik maçtan 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray ile olan şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı.