N'Golo Kante Fenerbahçe'ye çok yakın! Fransız basını gelişmeyi duyurdu

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Fransız yıldız N'Golo Kante ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Fransız basını, 34 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertlilere çok yakın olduğunu duyurdu.