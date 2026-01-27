Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta geleceği merak konusu haline gelen Tammy Abraham için KAP açıklaması geldi. İşte siyah-beyazlı camiadan futbolcu için yapılan açıklama...

Beşiktaş, golcü futbolcu Tammy Abraham'ın İngiliz ekibi Aston Villa'ya transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcumuz Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, İngiltere'nin Aston Villa FC Limited kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Profesyonel futbolcumuz Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, Aston Villa FC Limited'e kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 21.000.000 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca, FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Aston Villa FC Limited tarafından ödenecektir."



Tammy Abraham'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."