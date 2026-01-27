Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de gözler santrfor transferine çevrildi.
Fenerbahçe, Youssef Chermiti için teklif yaptı! İşte Rangers'ın cevabı
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin, İskoç devi Glascow Rangers'ta forma giyen genç forvet Youssef Chermiti için teklif yaptığı duyurdu. İşte sarı lacivertlilerin aldığı transfer yanıtı...
Domenico Tedesco'nun Göztepe maçı sonrası yaptığı basın toplantısında, "Herkesin En-Nesyri'yi arıyor olmasına şaşırıyorum. Bir forvete ihtiyacımız var. Bu doğru. Sürpriz değil, sır değil. Burada olduğumdan beri bir forvet bakıyoruz. En-Nesyri burada olduğu sürece bizim futbolcumuz. Forvet baktığımız da doğru." ifadelerini kullanmıştı.
Bu doğrultuda, transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için bu kez İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.