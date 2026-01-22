UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe ile Aston Villa karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe, Aston Villa'ya 1-0 yenildi.

Maçın tek golü, 25. dakikada Jadon Sancho'nun kafa vuruşuyla bulduğu golle geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 11 puanda kaldı ve ilk 8 umudunu son maça bıraktı. Aston Villa ise 18 puana yükselerek 2.sıraya yükseldi.

MAÇTA 3 GOL İPTAL EDİLDİ

Fenerbahçe-Aston Villa maçına iptal edilen goller damga vurdu.

27. dakikada Aston Villa'nın Morgan Rogers ile bulduğu gol, hakeme çarptığı gerekçesiyle iptal edildi.

65. dakikada İsmail Yüksek'in kendi kalesine gönderdiği gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

75. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe adına bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GELECEK HAFTA

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nin grup aşamasındaki son maçında Steaua Bükreş deplasmanına gidecek. Aston Villa ise evinde Salzburg'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR



6. dakikada Youri Tielemans'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tyrone Mings'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.



10. dakikada Fred'in ceza yayının üstünden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Marco Bizot'ta kaldı.



20. dakikada Jhon Duran'ın pasında ceza yayı içinde topla buluşan Marco Asensio'nun bekletmeden vuruşunda kaleci Marco Bizot, meşin yuvarlağı kurtardı.



25. dakikada Matty Cash'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde İsmail Yüksek'ten seken topu kale önünde Jadon Sancho, kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 0-1



42. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına kadar ilerleyen Morgan Rogers, pasını ceza sahası içi sağ tarafta bulunan Jadon Sancho'ya aktardı. Sancho'nun, kaleci Ederson'u çalımlayıp yaptığı vuruşta Milan Skriniar, meşin yuvarlağı çıkardı.

52. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Ollie Watkins pasını Jadon Sancho'ya aktardı. Kale ön ünde Sancho'nun vuruşunda Milan Skriniar araya girerek pozisyonu önledi.



60. dakikada Fred, John Duran ile paslaşmasının ardından ceza yayından pasını Anderson Talisca'ya aktardı. Defansın arkasına sarkan Talisca'nın, kale önünde müsait pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Marco Bizot, meşin yuvarlağı çıkardı.



63. dakikada Youri Tielemans'ın pasında topla buluşan Matty Cash'ın ceza sahası dışında vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyuna alanına döndü.



64. dakikada orta sahada kaptıkları top sonrasında hızla ilerleyen Morgan Rogers'ın, rakiplerini çalımlayıp ceza yayının içinden vuruşunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağı çeldi.



65. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Jadon Sancho'nun pasında kale önünde İsmail Yüksel'in çıkarmak istediği top ağlara gitti. VAR'ın uyarısıyla hakem Luis Godinho, pozisyonun ofsayt olmasından dolayı golü iptal etti.



67. dakikada Marco Asensio uzun pasında defansın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nun topla ilerleyip ceza yayının içinden vuruşunda kaleci Marco Bizot, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.



71. dakikada İsmail Yüksel'in ceza yayının sol tarafından sert vuruşunda kaleci Marco Bizot meşin yuvarlağı kornere çeldi.



75. dakikada Mert Müldür'ün sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki John Duran pasını Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem'in ceza sahası içi sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marco Bizot'tan döndü. Pozisyonu takip eden Kerem, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR'ın uyarısıyla hakem Luis Godinho, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.



88. dakikada Mert Müldür'ün sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Jhon Duran'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Marco Bizot'ta kaldı.