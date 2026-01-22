UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, dev organizasyonun 7. haftasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı Chobani Stadyumu'nda konuk ediyor. İlk sekiz parolasıyla yoluna dolu dizgin devam etmek isteyen Kanarya, bu zorlu sınavdan 3 puanla ayrılarak Avrupa arenasındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
FENERBAHÇE-ASTON VILLA İLK 11'LER:
Fenerbahçe: Ederson, Oosterwolde, Skriniar, Semedo, Mert, İsmail, Fred, Asensio, Kerem, Nene, Duran
Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Bogarde, Tielemans, Sancho, Rogers, Buendia, Watkins
ASTON VILLA SANCHO İLE ÖNE GEÇTİ
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Maçın 25. dakikasında sağ kanattan yapılan ortada altıpas içinde kafa vuruşunu yapan ve topu ağlara gönderen Jadon Sancho, İngiliz ekibini 1-0 öne geçirdi.
Jadon Sancho Aston Villa'yı öne geçirdi.
SKRINIAR'DAN MÜTHİŞ MÜDAHALE
Skriniar'dan kale sahasında müthiş müdahale!
FENERBAHÇE-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Aston Villa maçı saat 20.45'te başladı.
