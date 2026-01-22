UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, evinde Aston Villa ile karşılaşacak. Mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkan sarı-lacivertliler, ligi ilk sekiz potasında bitirmek amacıyla sahada olacak. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE-ASTON VILLA İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Ederson, Oosterwolde, Skriniar, Semedo, Mert, İsmail, Fred, Asensio, Kerem, Nene, Duran

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Bogarde, Tielemans, Sancho, Rogers, Buendia, Watkins

ASTON VILLA SANCHO İLE ÖNE GEÇTİ

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Maçın 25. dakikasında sağ kanattan yapılan ortada altıpas içinde kafa vuruşunu yapan ve topu ağlara gönderen Jadon Sancho, İngiliz ekibini 1-0 öne geçirdi.

SKRINIAR'DAN MÜTHİŞ MÜDAHALE

FENERBAHÇE-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Aston Villa maçı saat 20.45'te başladı.

