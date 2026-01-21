Serie A ekibi Brezilyalı futbolcu için Fenerbahçe'ye teklif yapacak!
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen ancak yetersiz performansı sebebiyle sezon başında Serie A ekibi Como'ya kiralanan Diego Carlos, Fabregas yönetiminde performansını yükseltti. Gösterdiği performansla beğeni toplayan Brezilyalı için İtalyan ekibinin Fenerbahçe'ye teklif yapacağı iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 21.01.2026 - 10:42 Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 - 11:19