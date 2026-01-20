Yoane Wissa KİMDİR? Wissa kaç yaşında ve nereli? İstatistikleri

Hızı, güçlü fiziği ve sahadaki yüksek temposuyla dikkat çeken Yoane Wissa, transfer sezonunun en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Türk kulüpleriyle anılmaya başlamasının ardından futbolseverlerin radarına giren tecrübeli oyuncu hakkında, "Yoane Wissa kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları sıkça araştırılıyor. Güncel piyasa değeri de merak konusu olan Wissa'nın kariyer geçmişi ve istatistikleri yakından takip ediliyor. İşte Yoane Wissa'ya dair öne çıkan detaylar...