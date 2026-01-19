UEFA Avrupa Ligi’nden Talisca paylaşımı! "6 maçta 9 gol"

UEFA Avrupa Ligi’nin resmi sosyal medya hesabı, Fenerbahçe’nin yıldızı Anderson Talisca’nın turnuvadaki etkileyici performansını öven bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım...