FENERBAHÇE HABERİ: N'Golo Kante İstanbul'a geliyor! İşte o tarih
Fenerbahçe, Fransız orta saha N'Golo Kante'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, yıldız ismin transferini büyük ölçüde bitirdi. İşte 34 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kış transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde de geri sayıma geçti.
Sarı-lacivertlilerin futboldan sorumlu yöneticisi Ertan Torunoğulları, yönetici Ömer Topbaş ve sportif direktör Devin Özek, önceki gün Arap yarımadasına gitti.
Fotomaç'ın haberine göre, üçlü dün hem Al-İttihad yetkilileri hem de N'Golo Kante'nin menajeriyle masaya oturdu.
Fransız oyuncuyla daha önce prensip anlaşmasına varan sarı- lacivertliler, dün de Al-İttihad'ı büyük oranda ikna etti.
SABİHA GÖKÇEN SARI-LACİVERT
Fenerbahçeli yetkililer, bugün de Suudi Arabistan'da kalacak ve evrak işlerini halletmeye çalışacak.
Tüm işlemler halledilirse; Torunoğulları, Topbaş ve Özek, pazar günü N'Golo Kante'yle birlikte İstanbul'a gelecek.
Sarı-lacivertli taraftarlar da Fransız oyuncu için görkemli bir karşılama töreni için hazırlık halinde.
Sabiha Gökçen Havaalanı, Kante için sarı-lacivertli renklere bürünecek.
Fenerbahçe yönetimi, Saracoğlu'nda görkemli bir imza töreni düzenlemeyi de planlıyor.
32 MİLYON EURO'YU KABUL ETMEDİ
Al-Ittihad N'Golo Kante'ye, 2 yıllık yeni sözleşme için senelik 28 milyon Euro net maaş artı 4 milyon Euro da bonus önerdi. Ancak Fransız oyuncu, Avrupa'ya dönmek istemesinden dolayı bu teklifi kabul etmedi.