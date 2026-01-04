Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe, Sörloth ve Nkunku'nun ardından Beto'ya yöneldi!

Fenerbahçe, Sörloth ve Nkunku'nun ardından Beto'ya yöneldi! Son dakika Fenerbahçe haberleri: Alexander Sörloth ve Christopher Nkunku'yu santrfor pozisyonu için gündeminde tutmaya devam eden Fenerbahçe, 9 numara takviyesi için bir ismi daha gündeme aldı. İşte detaylar...





Fenerbahçe'de forvet hattı için Sörloth ile birlikte Christopher Nkunku ve Artem Dovbyk gibi yıldız isimler gündemdeyken, son olarak Everton forması giyen Beto isminin de menajerler tarafından yönetime sunulduğu öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre Kanarya, transfer çalışmalarını yürütürken, Premier Lig ekibinde oynayan 27 yaşındaki golcü de alternatifler arasında bulunuyor.