İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Sean Dyche'dan boşalan teknik direktörlük görevi için takımın başına Vitor Pereira'yı getirdiğini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nottingham Forest, Vítor Pereira'nın 18 aylık sözleşmeyle Teknik Direktör olarak göreve getirildiğini duyurmaktan mutluluk duyduğunu açıkladı.

Pereira son olarak Premier League ekiplerinden Wolves'ta görev yapmıştı. Takımı küme düşme hattındayken devralan deneyimli çalıştırıcı, 2024/25 sezonunda yakalanan altı maçlık galibiyet serisiyle Wolves'u ligde tutmayı başardı. Bu seri, geçtiğimiz sezon Premier League'deki tüm takımlar arasında en uzun galibiyet serisi oldu. Ayrıca aynı sezon Wolves, Premier League tarihindeki en yüksek gol sayısına ulaşarak kulüp rekoru kırdı." ifadeleri kullanıldı.

Vitor Pereira'nın Nottingham Forest'ın başındaki ilk resmi maçı, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda eski takımı Fenerbahçe'ye karşı olacak.