Fenerbahçe Sörloth transferi için kesenin ağzını açtı!
Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosuna Norveçli yıldız Alexander Sörloth'u katmak için kararlı. Sarı-lacivertliler son olarak futbolcu için transferde kesenin ağzını açtı. İşte haberin detayları...
Kaliteli bir golcü transferi yapmak isteyen sarı-lacivetli kulüpte bir numaralı aday; Alexander Sörloth... Fenerbahçe, Norveçli golcüyle iki kez görüştü, şartları konuştu.
Fotomaç'ın haberine göre; 1.95'lik kule, sarı-lacivertlilerden 4 yıllık sözleşme ve net 12 milyon euro maaş talep etti, artı bonus maddeleri de istedi. İspanyol ekibi Atletico Madrid de Sörloth için sarı-lacivertlilere "35 milyon eurodan aşağı bir miktara satmayız" mesajını iletti.
FEDAKARLIK YAPILACAK
Transfer komitesi, bu talepler sonrasında Başkan Sadettin Saran'la, oturdu maliyet hesaplaması yaptı ve şampiyonluk için hiçbir fedakarlıktan kaçınmama kararı aldı.
4 yıllık maliyeti 90 milyon euroyu bulacak olsa da Sörloth için kesenin ağzı açılacak.
Yönetim, Norveçli'nin bonservisini ise Youssef En-Nesyri'den gelecek parayla ödeyecek. Kısacası Faslı yıldız giderse; Alexander Sörloth, Fenerbahçe'ye gelecek.