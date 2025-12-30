Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosuna Norveçli yıldız Alexander Sörloth'u katmak için kararlı. Sarı-lacivertliler son olarak futbolcu için transferde kesenin ağzını açtı. İşte haberin detayları...

Kaliteli bir golcü transferi yapmak isteyen sarı-lacivetli kulüpte bir numaralı aday; Alexander Sörloth... Fenerbahçe, Norveçli golcüyle iki kez görüştü, şartları konuştu.