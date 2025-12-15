Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. İşte maçın muhtemel 11'leri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında bugün Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Avrupa Ligi'de Brann'ı deplasmanda 4 golle devirerek gövde gösterisi yapan sarı-lacivertliler, ligde de kazanıp hem iki maçlık galibiyet hasretini bitirmek hem de taraftarının önünde şampiyonluk yarışına devam etmek istiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco da öğrencilerine rakibin artılarını eksilerini anlatırken, tek hedeflerinin üç puan olduğunu söyledi.

RAKİP KALELERE 124 GOL BIRAKTI

İki takım bugün 49'uncu kez karşı karşıya gelecek. Fotomaç'ta yer alan habere göre, geride kalan 48 mücadeleden sarı-lacivertliler 36 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 8 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 124 gol atarken, Konyaspor 52 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan lig maçlarında Fenerbahçe, deplasmanda 3-2, sahasında 2-1'lik skorlarla galip geldi. Sarı-lacivertliler, geçen yılki seriyi sürdürmeyi planlıyor.

LİGİN NAMAĞLUP TAKIMI

F.Bahçe, ligde 15 haftada 33 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Ligde bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunan Tedesco'nun öğrencileri, son lig maçında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Kanarya, 2005-2006 sezonunun ardından ligde ilk 15 hafta yenilgi yüzü görmedi.

14 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sarı-lacivertliler Tedesco yönetiminde son 14 maçta kaybetmedi. Kanarya, 24 Eylül tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olduğu müsabakanın ardından Süper Lig'de 9, Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşmaya çıkarken, bu süreçte 9 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

2024'TE 7-1 YENDİ

İki takım arasında rekabette en farklı skoru Fenerbahçe 10 Ocak 2024'te 7-1'lik sonuçla elde etti. Sarı- lacivertli takım, rakibini üç kez 5-1, iki kez 5-2, bir kez de 5-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlı takım ise en farklı galibiyetini 27 Mayıs 2005'te 4-2'lik skorla aldı.

GÖZLER ASENSIO'DA

Brann karşısında ağrısı nedeniyle riske edilmeyen İspanyol yıldız Marco Asensio, ligde son maçlarda takımının gol yollarında en etkili ismi oldu. Asensio, son 7 maçın 6'sında skor katkısı yaptı. 29 yaşındaki futbolcu bu süreçte 5 kez fileleri havalandırırken, 3 kez de gol pası verdi.

ALVAREZ VE BROWN'A UYARI

Fenerbahçe'de Edson Alvarez ile Archie Brown, bugünkü müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki isim sarı kart görmesi halinde Eyüpspor maçında oynayamayacak. Tedesco oyuncuları kart konusunda uyardı.

SON 10 MAÇTA 6 GALİBİYET

Süper Lig'de oynanan son 10 maçın 6'sında Fbahçe, 3'ünde Konyaspor'un üstünlüğü oldu. 1 karşılaşma ise berabere sona erdi. Kadıköy'de oynanan son 4 müsabakada sarı- lacivertliler, sahadan 3 puanla ayrıldı.

4 EKSİK VAR

Sarı-lacivertlilerin Faslı forveti Youssef En-Nesyri ile Malili oyuncu Dorgeles Nene, 21 Aralık tarihinde başlayacak 2025 Afrika Uluslar Kupası için ülkelerine gitti. Sakatlığı bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün ise tedavisi sürüyor.

İÇERDE 5 GALİBİYET

F.Bahçe, Süper Lig'de bu sezon evinde 7 karşılaşmaya çıktı. Kocaelispor, Trabzonspor, Antalyaspor, Karagümrük, Kayserispor maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, Alanyaspor ve Galatasaray ile berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda rakip filelere 15 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

F.Bahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Edson, Fred, Asensio, Talisca, Kerem, Duran.

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Calusic, Guilherme, Jo, Bardhi, Melih, Bjorlo, Pedrinho, Umut.