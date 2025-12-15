CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! 01:03
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! 01:02
Fırtına'dan Fatih Tekke paylaşımı! Fırtına'dan Fatih Tekke paylaşımı! 00:20
F.Bahçe yeni golcüsüne kavuşuyor! F.Bahçe yeni golcüsüne kavuşuyor! 00:13
Fırtına'dan Fatih Tekke paylaşımı! Fırtına'dan Fatih Tekke paylaşımı! 00:10
Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Galatasaray'dan ses getirecek transfer! 00:05
Daha Eski
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! 00:01
Sergen Yalçın'dan maç sonu şok hakem tepkisi! Sergen Yalçın'dan maç sonu şok hakem tepkisi! 23:55
"Bana göre 10-12 dakika..." "Bana göre 10-12 dakika..." 23:55
Murat Kılıç: Sabrımızı zorlamasınlar! Murat Kılıç: Sabrımızı zorlamasınlar! 23:55
Trabzonspor bu pozisyonda kırmızı kart bekledi! Trabzonspor bu pozisyonda kırmızı kart bekledi! 23:55
van Dijk'tan Salah sözleri! van Dijk'tan Salah sözleri! 23:55
F.Bahçe yeni golcüsüne kavuşuyor!
F.Bahçe 3 puan peşinde! İşte Tedesco'nun 11'i
İşte Süper Loto sonuçları!
Kefirin bu faydalarını biliyor muydunuz?