Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, ligin iddialı ekiplerinden RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Domenico Tedesco yönetiminde yenilmezlik serisini devam ettirmek ve zirve yarışını sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, Nuri Şahin'in teknik direktörlüğüyle ligde çıkış yakalamak isteyen RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

RAMS BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Da Costa

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Fred, Talisca, Asensio, Oğuz, Duran

RAMS BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 20.00'de başladı.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ

Müsabakada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalıyor. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Hakan Yemişken yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi Gürcan Hasova.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

RAMS Başakşehir- Fenerbahçe maçının VAR koltuğunda Alper Çetin görev yapıyor. Çetin'e AVAR'da Anıl Usta eşlik ediyor.