Fenerbahçe’de Tedesco'nun kararı netleşti: İşte İtalyan hocanın ideal 11’i!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, haftalar süren denemelerin ardından ilk 11'ini netleştirdi. İtalyan çalıştırıcı, performansı yükselten yeni kadroyla ligde iddiasını sürdürecek. İşte Tedesco'nun belirlediği o ilk 11...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 12 hafta sonunda 28 puan toplayarak ikinci sıraya yerleşti. Cimbom ile puan farkını 1'e indiren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, ilk 11 tercihini yaptı.
Milli araya moralli giren Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet almayı başardı. Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puanda bulunuyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, göreve geldiği günden bu yana farklı 11 tercihlerinde bulundu. İtalyan çalıştırıcı, yeri geldiğinde Dinamo Zagreb mücadelesinde Nelson Semedo'yu ön libero, yeri geldiğinde Çağlar'ı sağ bek olarak denedi.
Fenerbahçe'nin İtalyan hocası Tedesco, haftalar süren denemelerin ardından ideal ilk 11'ini belirlemiş durumda. 40 yaşındaki teknik adam, Sabah'ın haberine göre sonunda takımın performansını yukarı taşıyan doğru kadroyu buldu ve kararını kıldı. İşte o ilk 11...