Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-2 mağlup ettiği maçta attığı 2 golle yıldızlaşan Nene'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE NENE'NİN SÖZLERİ:

Gençlerbirliği'ne attığım 1 gol vardı. Çok çalışıyorum. En iyimi ortaya koymak istiyorum. Bugün gollerimi attım. Çok mutluyum. Yüzde yüz performans ortaya koymaya çalışıyorum. Armamızı öptüm, çünkü Fenerbahçe çok büyük! Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye daha çok şey katmak, vermek istiyorum. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum.

Antrenmanlardan önce müzik dinliyoruz. Ben de dans edebiliyorum. Talisca da eşlik etti o dansta bana.