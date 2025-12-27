Arda Güler ve Yiğit Efe Demir'den karın altında paslaşmalar!

Real Madrid'in yıldız oyuncularından milli futbolcu Arda Güler, tatil için geldiği memleketi Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı altında Fenerbahçeli futbolcu Yiğit Efe Demir ile top oynadı.
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, tatil için memleketi Bolu'ya geldi. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan karla kaplı Gölcük Tabiat Parkı'na giden Arda Güler, göl kenarında bulunan Devlet Konukevi'nde kaldı. Güler, göl kenarında kar yağışı altında karla kaplı alanda Fenerbahçeli futbolcu Yiğit Efe Demir ile birlikte top oynadığı anları sanal medya hesabından paylaştı.