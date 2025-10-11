Gönül Dağı 188. Bölüm yayında mı? TRT 1 Gönül Dağı yeni bölümünü canlı, full HD izleme linki!

Gönül Dağı 188. Bölümde neler olacak ve izleyicileri hangi sürprizler bekliyor? TRT 1’de Gönül Dağı yeni bölüm canlı izlenebilir mi, full ve HD seçenekleri var mı? Bu bölümde karakterler hangi zorlu kararlarla karşı karşıya kalacak, hikâye nasıl ilerleyecek? Taner’in neden hapse girdiği merak konusu olurken, diğer karakterlerin aile ve dostluk ilişkilerindeki gelişmeler de izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Gönül Dağı 188. Bölüm izleme linki ve canlı yayın detayları haberimizde!

Giriş Tarihi: 11.10.2025 12:48

Paylaş





ABONE OL

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı 188. Bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor? TRT 1'de yeni bölüm canlı izlenebilir mi ve full HD seçenekleri var mı? Taner neden hapse girdi ve bu durum karakterlerin hayatını nasıl değiştirecek? Bu bölümde aile bağları, dostluk ve beklenmedik gelişmeler bir arada ekrana taşınıyor. Gönül Dağı 188. Bölüm izlemek isteyenler için canlı ve HD izleme linki haberimizde!

Gönül Dağı fragmanı izlemek için tıklayınız.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taylanlar, Taner'den intikam almak için plan yaparlar. Taner'in başına neler gelecek?

Süleyman'ın yardımıyla amcaoğullarına yatırım yapılır. Süleyman, Leyla'nın amcaoğullarına yardım ettiğini görünce mutlu olur. Taner, Leyla'nın gerçek yüzünü görebilecek mi?

Selma ve Taner arasında kırgınlıklar yaşanır. Taner, Selma'nın gönlünü alabilmek için ne yapacak?

Küçük amcaoğulları, 66'yı hurda olmaktan kurtarmak için planlar yaparlar. Taylan, 66'yı Ali'nin aldığını görünce ne yapacak?

Hüseyin, rüyasında gördüğü camiyi yapmak için kazı çalışmalarına başlar. Kazı sırasında neler yaşanacak?

GÖNÜL DAĞI 188. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taner'in hapse girmesiyle Kaya Ailesi derin bir üzüntü yaşar. Taner'in masumiyeti ispatlanabilecek mi?

Süleyman, Taner'in hapse girmesinden dolayı kendini suçlar. Süleyman, Taylan'a ne söyleyecek?

Kasabalılar, Taner'in hapse girmesiyle öfkelenerek Çetin'i kovalar. Çetin'i kim koruyacak?

Cemile'nin yeğeninin hastalığıyla ilgili bir gelişme olur. Çocuğun iyileşebilmesi için ne yapacaklardır?

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN