Dün de Youssef En Nesyri'den flaş bir hamle geldi. Son haftalardaki etkisiz performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer alan 28 yaşındaki golcü oyuncu sosyal medyadan gelen tepkiler nedeniyle Instagram hesabından Fenerbahçe ile ilgili olan tüm videoları sildi.