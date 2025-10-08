Fenerbahçe'de Tedesco belirsizliği!

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yönetim kurulunun büyük bir bölümü Tedesco ile yolların bir an önce ayrılması gerektiği görüşünde birleşti. Takvim'de yer alan habere göre bu isimlerin Başkan Sadettin Saran'a konuştuğu gelen bilgiler arasında.

SARAN TEMKİNLİ DAVRANIYOR



Yapılan zirvede "Hemen yolları ayırmalıyız. Bunun için en doğru zaman milli ara. Bu arayı iyi değerlendirmeliyiz, takımın geleceği açısından boşuna zaman kaybetmeyelim" şeklinde rapor sunulduğu öğrenildi. Ancak Başkan Saran'ın bu konuda daha temkinli olduğu ve İtalyan teknik adama bir süre daha şans tanımak istediği belirtiliyor.



