Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı!









Galatasaray yönetiminin Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili önemli bir karar aldığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kurmayların kontratı sezon sonunda sona erecek Arjantinli yıldıza sezon içinde yeni sözleşme önermeyeceği öğrenildi.





Takvim'de yer alan habere göre yönetimin deneyimli futbolcunun sezon içindeki performansını yakından takip edeceği ve bu performansın kendilerini tatmin etmesi halinde sezon sonunda yeni sözleşme görüşmelerine başlayacakları öğrenildi.



