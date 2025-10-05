Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor, sahasında Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Galatasaray ile Beşiktaş’ın haftayı beraberlikle kapatmasının ardından hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışında farkı 4 puana indirmeyi hedefliyor. Milli ara öncesi moral depolamak isteyen Kanarya, Domenico Tedesco yönetiminde Karadeniz ekibi karşısına galibiyet parolasıyla çıkıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Galatasaray ile Beşiktaş'ın haftayı beraberlikle kapatmasının ardından hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, bu kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışında farkı 4 puana indirmeyi hedefliyor. Milli ara öncesi moral depolamak isteyen sarı-lacivertli ekip, Domenico Tedesco yönetiminde Karadeniz ekibi karşısına galibiyet parolasıyla çıkıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Samsunspor - Fenerbahçe maçı 5 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başladı.

İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Coulibaly, Musaba, Mouandilmadji.

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Asensio, Szymanski, Talisca, Kerem, En-Nesyri.

KANARYA'DA TEK HEDEF 3 PUAN

Domenico Tedesco yönetiminde son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, Samsunspor karşısında a 3 puan almanın yollarını arıyor. Galatasaray - Beşiktaş maçının 1-1 berabere bitmesini fırsata çevirmeyi amaçlayan Kanarya, zorlu Karadeniz deplasmanında hata yapmak istemiyor.

SAMSUNSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

FENERBAHÇE MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

SAMSUNSPOR İLE FENERBAHÇE ARASINDA 65. RANDEVU

İki takım 5 Ekim Pazar günü oynanacak mücadeleyle birlikte Süper Lig tarihlerinde 65. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Geride kalan 64 maçta Fenerbahçe'nin 35 galibiyeti bulunurken, Samsunspor ise 12 kez kazandı. 17 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

SON 4 MAÇTA 3 BERABERLİK

Süper Lig'de Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 4 maçın 3'ünde iki takım da beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler 1 galibiyet alırken, kırmızı-beyazlı ekip 4 maç sonunda galibiyet alamadı.

MILAN SKRINIAR SINIRDA

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Skriniar, Samsunspor deplasmanı öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Mert Hakan'ın yokluğunda kaptan olarak sahaya çıkan 30 yaşındaki oyuncu, bugün sarı kart görmesi halinde Karagümrük maçında yok.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Esat Sancaktar yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Fatih Tokail.