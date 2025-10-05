Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Nelson Semedo açıklamalar yaptı.

İşte Semedo'nun sözleri:

Büyük bir fırsat teptik. Aramızdaki puan farkını kapatabilirdik. İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyemem. İyi değildik. Onlar bizden daha fazla fırsat yarattı. Onlar bizden daha iyiydi. Çok büyük bir fırsatı yitirdik puan farkını kapatabilmek adına. Birileri suçlanacaksa eğer sadece kendimizi suçlamalıyız. Devam etmeliyiz, çok maç var ama bu oyundan daha iyisini ortaya koymalıyız. İstediğimiz sonucu alamadık. Umarım bu durum daha fazla olmaz. Aramızda konuşacağız, yapılması gerekeni konuşacağız. Bugün bir galip olsaydı Samsunspor olurdu.