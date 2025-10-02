UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması 2. hafta mücadelesinde Temsilcimiz Fenerbahçe, kendi evinde Fransız ekibi Nice ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Dennis,değerinikatlıyorTemsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 2. hafta mücadelesinde Fransız ekibi Nice ile Chobani Stadyumu'nda karşılaştı. Kanarya, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Fransa'nın Nice ekibi karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Talisca'nın ara pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girer girmez yerden vurdu, kaleci Diouf'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.

13. dakikada Nice tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Louchet kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Carlos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

15. dakikada İsmail Yüksek'in pasında topu alan Talisca, ceza sahası önüne gelip sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.

22. dakikada kaleci Diouf'un yumrukladığı top kısa düştü. Talisca'nın göğsüyle indirdiği meşin yuvarlak Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleye giden topu savunma engelledi.

25. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Asensio'nun pasında topu kapan İsmail Yüksek, ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu, rakibinden sıyrılıp penaltı noktası üzerinden şutunu çekti, savunmaya da çarpan top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 2-0.

34. dakikada Nice penaltı kazandı. Hakem Srdjan Jovanovic, ceza sahası içinde oluşan karambolde Skriniar'ın elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Carlos, meşin yuvarlağı Ederson'un solundan filelere yolladı: 2-1.

39. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Clauss ceza sahasına ortaladı. Oosterwolde'nin sektirdiği meşin yuvarlağa Gouveia kafayı vurdu, top üst direğe çarpıp auta çıktı.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

68. dakikada Clauss'un pasında topla buluşan Moffi, ceza yayı üzerinden yerden vurdu kaleci Ederson uzanarak gole izin vermedi.

73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Nene son çizgiye inip kale sahası önüne ortaladı. Müsait pozisyondaki En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

89. dakikada Alvarez'in savunmanın arasından gönderdiği pasta topla buluşan En-Nesyri, ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vurdu ancak Diouf gole izin vermedi.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini alıp puanını 3'e çıkartırken, Nice ise puansız kaldı.

Fenerbahçe bir sonraki Avrupa mücadelesinde 23 Ekim'de kendi evinde Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini kaydetti. Milli yıldız attığı ikinci golle Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları tarihindeki 400. golüne imza atarak tarihe geçti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: