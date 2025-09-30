Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda başkanı Sadettin Saran, Dinamo Zagreb mağlubiyeti sonrasında teknik direktör Domenico Tedesco ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yönetime yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre; Başkan Saran, İtalyan çalıştırıcıya üç maçlık kredi verdi ve bir kayıp yaşanması halinde yolların ayrılacağını bildirdi. Pazar akşamı oynanan Antalyaspor maçı Tedesco için bir anlamda 'tamam mı devam mı' maçıydı.
İKİ MAÇ HAYLİ KRİTİK
Fotomaç'ta yer alan habere göre genç teknik adam; büyük baskı altında çıktığı bu sınavından başarıyla ayrıldı hem kendisi hem de Fenerbahçeli taraftarlar derin bir nefes aldı. Şimdi Tedesco'nun önünde iki sınav kaldı: Nice ve Samsunspor... İtalyan çalıştırıcı, bu iki karşılaşmada da takımını zafere taşırsa Fenerbahçe'nin başında kalmaya devam edecek. Aksi durumda, ekim ayındaki milli arada yollar ayrılacak. Tedesco'nun maç sonu da öğrencilerine soyunma odasına teşekkür ettiği öğrenildi.
Domenico Tedesco, Jose Mourinho'yu istatistiksel olarak geride bıraktı. Tedesco'nun Fenerbahçe, gol beklentisi (xG), pas ve topla oynama gibi verilerde, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin çok önünde yer aldı.