Fenerbahçe'de Tedesco için tamam mı devam mı maçları... Sarı lacivertlilerin İtalyan hocası için 2 maç işaret edildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda başkanı Sadettin Saran, Dinamo Zagreb mağlubiyeti sonrasında teknik direktör Domenico Tedesco ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yönetime yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre; Başkan Saran, İtalyan çalıştırıcıya üç maçlık kredi verdi ve bir kayıp yaşanması halinde yolların ayrılacağını bildirdi. Pazar akşamı oynanan Antalyaspor maçı Tedesco için bir anlamda 'tamam mı devam mı' maçıydı.