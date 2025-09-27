Nottingham Forest - Sunderland maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Premier Lig'de yeni sezon heyecanı 6. hafta maçlarıyla sürüyor. Nottingham Forest, evinde Sunderland'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Nottingham Forest - Sunderland maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nottingham Forest - Sunderland MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nottingham Forest - Sunderland maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Nottingham Forest - Sunderland MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nottingham Forest: Sels; Williams, Milenkovic, Murillo, Zinchenko; Sangare, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood

Sunderland: Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Masuaku; Rigg, Xhaka, Sadiki; Talbi, Isidor, Le Fee